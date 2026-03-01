MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοίβος Δεληβοριάς: Η προσφορά μου στο κίνημα των Τεμπών είναι ανιδιοτελής

THESTIVAL TEAM

Ο Φοίβος Δεληβοριάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο, όπου αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας ότι αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την κοινωνία να απαιτήσει υπευθυνότητα.

Εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα μετατραυματικό στάδιο μετά την οικονομική κρίση, σημειώνοντας την ομόφωνη αντίδραση του κόσμου στα γεγονότα των Τεμπών, η οποία εκδηλώθηκε στις συναυλίες και τις πορείες.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς διαχώρισε τη θέση του σχετικά με την πιθανή δημιουργία πολιτικού κόμματος από τους γονείς των θυμάτων, θεωρώντας το λανθασμένο και πιστεύοντας ότι η κοινή δράση τους ως πίεση προς τους υπευθύνους ήταν πιο αποτελεσματική.

Ξεκαθάρισε ότι η δική του συμμετοχή ήταν ανιδιοτελής και απέρριψε οποιαδήποτε υποψία εκμετάλλευσης της τραγωδίας, τονίζοντας ότι εκχώρησε τα δικαιώματα από τις ζωντανές εκτελέσεις του τραγουδιού του στο σύλλογο των συγγενών των θυμάτων.

