Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ σήμερα από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ομαδικό εργαστήριο (workshop) για εργαζομένους και ανέργους για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ, διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ανατολικού Τομέα) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την πλατφόρμα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιβάλλον της ιστοσελίδας www.asep.gr.

Δημιουργία & Επικαιροποίηση Μητρώου (πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες).

Ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης για συγκεκριμένες προκηρύξεις (1Κ/2026).

Αποφυγή λαθών που οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2026, από τις 09:30 έως 12:30 στον χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης (Αισώπου 24 & Προμηθέως, “περιοχή Βαρδάρη”, 2ος όροφος).

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ, είναι δομή πρώτης υποδοχής, που παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027.