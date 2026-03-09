MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ σήμερα από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ομαδικό εργαστήριο (workshop) για εργαζομένους και ανέργους για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ, διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ανατολικού Τομέα) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την πλατφόρμα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

  • Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιβάλλον της ιστοσελίδας www.asep.gr.
  • Δημιουργία & Επικαιροποίηση Μητρώου (πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες).
  • Ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης για συγκεκριμένες προκηρύξεις (1Κ/2026).
  • Αποφυγή λαθών που οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2026, από τις 09:30 έως 12:30 στον χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης (Αισώπου 24 & Προμηθέως, “περιοχή Βαρδάρη”, 2ος όροφος).

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ, είναι δομή πρώτης υποδοχής, που παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027.

ΑΣΕΠ Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ ξεκίνησαν μειώσεις στην παραγωγή πετρελαίου – Στα 93 δολάρια το βαρέλι

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Κάνσας μετά από αναφορές για πιθανή απειλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, δημιουργούμε ευκαιρίες στην εργασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

ΧΑΛΑΡΑ 7 ώρες πριν

Η αστεία συνήθεια που σε κάνει πιο συμπαθή χωρίς να το καταλαβαίνεις καν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λαμία: Άγρια καταδίωξη μετά από κλοπή – Εμβόλισαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι