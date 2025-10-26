MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίθεση με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα από τον Ρουβίκωνα

Φωτογραφία: larissanet
|
THESTIVAL TEAM

Μέλη του Ρουβίκωνα προχώρησαν σε παρέμβαση στη Λάρισα, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Τα περίπου 15 μέλη της αναρχικής οργάνωσης, κινήθηκαν πεζοί στον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, εκεί που εδρεύει το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβαση έγινε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ερευνούν οι ελληνικές κι ευρωπαϊκές Αρχές.

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», έγραφε το πανό που κρατούσαν τα μέλη του Ρουβίκωνα, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο Χρήστος Κέλλας θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην παρέλαση της Λάρισας, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Λάρισα Ρουβίκωνας Χρήστος Κέλλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης (video)

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Έκλεισε ξανά τo αεροδρόμιo του Βίλνιους στη Λιθουανία εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις είναι αποδεκτές

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Εβελίνα Παπούλια: Μεσολάβησαν άνθρωποι του καναλιού για να μπορέσω να φύγω από την άλλη δουλειά και να μην γίνει παρεξήγηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που κάηκε από καυτό λάδι

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για το εορταστικό τριήμερο ο Λευκός Πύργος