Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Άνοιξαν οι πύλες για το κοινό – Στεφάνια και λουλούδια αφήνουν πολίτες, δείτε φωτογραφίες

Ανοιχτές είναι από το πρωί οι πύλες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον εορτασμό της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16/11), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων αφήνουν στεφάνια. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.