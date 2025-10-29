“Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο” – Τι λέει η μητέρα του τυφλού σημαιοφόρου που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε στη μαθητική παρέλαση στο Αγρίνιο μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 δηλώνοντας περήφανος και συγκινημένος.

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και συγκινήθηκα», είπε ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου Ιωάννης Παπαθανασίου.

Με σταθερό βηματισμό και έχοντας δίπλα του τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, ο Ιωάννης κράτησε την ελληνική σημαία ψηλά, μεταφέροντας ένα δυνατό μήνυμα για τη δύναμη της θέλησης και την ουσία της αριστείας.

Η μητέρα του σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε που τον είδε σημαιοφόρο, δήλωσε πολύ περήφανη και συγκινημένη και συγκεκριμένα είπε: «Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης -ένα μέτρο κι ένα μίλκο- αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο».

Ο Ιωάννης έγινε σημαιοφόρος του Γαβαλού Αγρινίου, ύστερα από τον βαθμό 19,7 που έβγαλε στη Γ’ τάξη Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον ίδιο, την οικογένειά του που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, καθώς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, κ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα και κ. Σαλάκου Νικολέτα, για τη διαρκή στήριξη και ενθάρρυνση.