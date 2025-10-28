“Εγώ μετέφερα το πόνυ. Δεν ήξερα ότι το κλέβω” – Απίστευτη εξέλιξη με το αλογάκι που κλάπηκε από τη Λαμία

Επέστρεψε στο σπίτι του το πόνυ που είχε κλαπεί πρωινές ώρες του Σαββάτου (25/10/25) από ιδιόκτητο χώρο επί των οδών Χαλκομάτας και Δαμάστας.

Το όμορφο τετράποδο εντοπίστηκε στην περιοχή του Τυρνάβου Λάρισας μετά από τηλεφώνημα του ανθρώπου που οδηγούσε το τζιπ με το τρέιλερ, στο οποίο φορτώθηκε το αλογάκι!

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση, το ερυθρό αλογάκι με την ξανθιά χαίτη, εκλάπη το περασμένο Σάββατο περίπου στις 11 το πρωί από τον ανωτέρω περιφραγμένο χώρο. Στο σημείο προσέγγισε ένα μαύρο τζιπ με γκρι τρέιλερ ειδικό για μεταφορά ιπποειδών, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.



Κατά την μεταφορά του πόνυ στο τρέιλερ, από μια γυναίκα, επενέβη γείτονας που ρώτησε που το πάνε, για να λάβει την απάντηση ότι έχουν συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη και αποχώρησαν σαν κύριοι. Στο τζιπ περίμενε ο οδηγός του και όλοι μαζί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε από το LamiaReport ενώ έγιναν και αναρτήσεις στα social media για τις αναζητήσεις. Τότε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ιδιοκτήτης του αλόγου, δέχτηκε τηλεφώνημα από το φερόμενο ως οδηγό του τζιπ, ηλικίας 36 ετών, ο οποίος και του αποκάλυψε που είχε μεταφέρει το πόνυ, ισχυριζόμενος ότι δε γνώριζε ότι επρόκειτο για προϊόν κλοπής. Όπως είπε μάλιστα είχε λάβει σχετική εντολή για λογαριασμό 38χρονης να το μεταφέρει στον Τύρναβο, καθώς το είχε πει ότι το αγόρασε έναντι του ποσού των 4.000 ευρώ!

Πηγή: lamiareport.gr