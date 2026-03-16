Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Παιδοχειρουργικής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης – "Έδινες μάχες, έσωσες τη ζωή παιδιών"

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο καθηγητής Παιδοχειρουργικής του ΑΠΘ, Γιάννης Σπυριδάκης, προκαλώντας θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός του, Βασίλης, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε αυτήν αναφέρεται στις αμέτρητες μάχες που έδινε ο Γιάννης Σπυριδάκης στο χειρουργείο, σώζοντας ζωές παιδιών και προσφέροντας πολύτιμο έργο ως γιατρός και πανεπιστημιακός δάσκαλος.

«Έδινες μάχες, πολλές φορές πολύωρες, χειρουργώντας παιδιά. Πολλά από αυτά είμαι σίγουρος ότι θα σε ευγνωμονούν που τους έσωσες τη ζωή. Δυστυχώς αδερφέ μου δεν μπόρεσες να σώσεις τη δική σου ζωή από το κακό που σε βρήκε αναπάντεχα και εξελίχθηκε τόσο ραγδαία στα 69 σου χρόνια», έγραψε, μεταξύ άλλων. «Η οικογένειά σου έχασε έναν αγαπημένο σύζυγο και πατέρα, η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ έναν άξιο καθηγητή και εγώ τον μισό μου εαυτό. Αντίο αδερφέ μου».

