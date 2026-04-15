“Δεν με άκουσε το παιδί μου, της έλεγα δεν μου αρέσει η παρέα σου”, ξεσπά η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά

Ως ένα παιδί με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, περιγράφει τη 19χρονη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα, η μητέρα της.

Όπως αναφέρει στο protothema.gr, είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της για το περιβάλλον της νεαρής, τονίζοντας ότι της ζητούσε να είναι προσεκτική, ενώ υπογραμμίζει πως η κόρη της προσπαθούσε να χαράξει τον δικό της δρόμο μέσα από τις σπουδές της.

«Δεν με άκουσε το παιδί μου… δεν με άκουσε» επαναλαμβάνει με σπασμένη φωνή αδυνατώντας να διαχειριστεί την απώλεια η μητέρα της 19χρονης. Όπως περιγράφει στο protothema.gr είχε εκφράσει τις ανησυχίες της πολλές φορές. «Της έλεγα , παιδί μου δεν μου αρέσει η παρέα σου, θέλω να προσέχεις αλλά δεν με άκουσε δυστυχώς…».

Η νεαρή κοπέλα ήταν φοιτήτρια γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον. Είχε επιλέξει να ακολουθήσει το δικό της δρόμο, να κυνηγήσει αυτά που αγαπούσε. «Σπούδαζε το κοριτσάκι μου και ήθελε να ακολουθήσει τα όνειρά της» αναφέρει η μητέρα.

Ωστόσο πίσω από τα όνειρα και τις προσδοκίες φαίνεται πως υπήρχε μια πραγματικότητα που δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή. Η ίδια αφήνει αιχμές για ευθύνες τρίτων, «την άφησαν να πεθάνει χωρίς καμία βοήθεια. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο…».

