CIVITAS Forum 2026: Η Θεσσαλονίκη από σήμερα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιώσιμης κινητικότητας

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον της αστικής κινητικότητας, φιλοξενώντας από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου το CIVITAS Forum 2026, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα: «Ρίζες & Διαδρομές: Προχωρώντας προς μια Ανταγωνιστική, Συνδεδεμένη και Ανθεκτική Αστική Κινητικότητα», συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του CIVITAS Initiative.

Το CIVITAS Initiative αποτελεί μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της απαλλαγής από τον άνθρακα. Το CIVITAS Forum, το οποίο πραγματοποιείται ανά διετία σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη, συγκεντρώνει πολιτικούς, εκπροσώπους πόλεων, ερευνητές και ειδικούς του τομέα των μεταφορών. Το 2026, η Θεσσαλονίκη θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση, και είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης κοινής υποψηφιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, που αναδεικνύουν τη δυναμική της πόλης και την τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αναμένεται να υποδεχθεί 500–600 ειδικούς και εκπροσώπους πόλεων από όλη την Ευρώπη. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE, CINEA), Υπουργοί, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ανοιχτές δράσεις για το κοινό στις 17 Σεπτεμβρίου

Στις 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 – 15:00, μπροστά από το κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής, θα υπάρχουν δράσεις ανοιχτές για το κοινό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οι δράσεις αυτές προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαγενεακή συνεργασία, τη συμμετοχή των πολιτών και την εξοικείωση με σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο προσβάσιμης, ασφαλούς και ανθρώπινης πόλης. Αυτές οι δράσεις είναι:

1. Τρεις γενιές σχεδιάζουν το μέλλον των μετακινήσεων της Θεσσαλονίκης

Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας συναντιούνται σε μια ανοικτή διαγενεακή συζήτηση με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι ιδέες των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε συλλογικό κείμενο που θα παραδοθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

2. Πάμε Μαζί! – Πάρε μαζί σου μια άλλη γενιά

Μια δράση που ενθαρρύνει τη συνάντηση διαφορετικών γενεών μέσα από κοινές μετακινήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες και κοινόχρηστα ποδήλατα, ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη με έναν πιο βιώσιμο τρόπο.

3. Μαθαίνουμε μαζί να κινούμαστε – Mobility Mentors

Μια διαδραστική δράση ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των γενεών. Οι νέοι υποστηρίζουν τους μεγαλύτερους στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών μετακίνησης, ενώ οι μεγαλύτεροι μοιράζονται εμπειρίες και πρακτικές οδικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://civitas.eu/cf2026