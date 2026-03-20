Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση

Τη δική του μάχη απέναντι στον καρκίνο δίνει ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο όταν επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στους κατοίκους, με ειλικρίνεια και δύναμη ψυχής, για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες. Μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας ήρθαν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται ο Κωνσταντίνος Σινάνης.

Ο Δήμαρχος υπεβλήθη την Τρίτη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς.

«Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση από το Αττικόν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γεράσιμος Γεννατάς: Μπορεί να έχουν μαζευτεί κάποιοι μετά το metoo, αλλά έχουν αλλάξει;

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραμπ προς ΝΑΤΟ: “Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βίντεο από τη γκαλερί Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κικίλιας: Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για την ανάσχεση των τιμών της ενέργειας

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

Η Κίνα ζητά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή: “Πλήττει τα συμφέροντα όλων των χωρών”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Ισραηλινούς εποίκους – Δείτε βίντεο