Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση

Τη δική του μάχη απέναντι στον καρκίνο δίνει ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο όταν επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στους κατοίκους, με ειλικρίνεια και δύναμη ψυχής, για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες. Μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας ήρθαν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται ο Κωνσταντίνος Σινάνης.

Ο Δήμαρχος υπεβλήθη την Τρίτη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς.

«Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση από το Αττικόν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.