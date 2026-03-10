Χαλκιδική: Τα έκαναν “γυαλιά-καρφιά” σε σχολείο στη Νέα Καλλικράτεια – Τσιμέντωσαν πόρτες και κλειδαριές – Δείτε εικόνες

Άγνωστοι βανδάλισαν το Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική, προκαλώντας σημαντικές φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου Νέας Προποντίδας, άγνωστοι προχώρησαν σε τσιμεντάρισμα πορτών και κλειδαριών, σε εκτεταμένες αναγραφές συνθημάτων στους χώρους του σχολείου, καθώς και σε θραύση τζαμιών.

Ο δήμος αναφέρει ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα κατατεθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμών σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας, προκαλώντας σημαντικές φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν σε τσιμεντάρισμα πορτών και κλειδαριών, σε εκτεταμένες αναγραφές συνθημάτων στους χώρους του σχολείου, καθώς και σε θραύση υαλοπινάκων.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχο συμβάν που σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στο Λύκειο Νέας Καλλικράτειας, όπου προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και αδειάστηκαν όλοι οι πυροσβεστήρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά προκαλούν έντονο προβληματισμό και πλήττουν όχι μόνο τις σχολικές υποδομές αλλά και το αίσθημα ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα κατατεθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι πέρα από τις ποινικές διαστάσεις των πράξεων αυτών, αναδεικνύεται και ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Η προστασία των σχολικών χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Καλούμε την τοπική κοινωνία να συνδράμει ενεργά. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα περιστατικά, παρακαλείται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή τους τοπικούς αντιδημάρχους. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση σε επίπεδο οικογένειας, ώστε να καλλιεργείται ο σεβασμός προς τους δημόσιους χώρους και ειδικά προς τα σχολεία μας, που αποτελούν χώρους μάθησης, παιδείας και δημιουργίας.