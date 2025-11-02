MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία – Ανησυχία στους κατοίκους

THESTIVAL TEAM

Ανησυχία επικρατεί στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, μετά από νέα εμφάνιση ενός λύκου το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) μέσα στον οικισμό.

Κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε την παρουσία του άγριου ζώου και κατέγραψε τον λύκο να κινείται σε δρόμο του οικισμού κοντά σε κάδους απορριμμάτων αναζητώντας τροφή.

Η εμφάνιση του λύκου έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς την ώρα που εθεάθη στο χωριό έπαιζαν και κυκλοφορούσαν παιδιά.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό εμφάνισης λύκου, καθώς πριν περίπου από ένα μήνα, λύκος εθεάθη στα Σήμαντρα, ενώ τον Σεπτέμβριο λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία στο Νέο Μαρμαρά.

Σε επαγρύπνηση παραμένουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:

