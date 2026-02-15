Χαλκίδα: Φυσικοθεραπεύτρια κακοποίησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση – Το αδιανόητο βίντεο στο οποίο χτυπάει το παιδί

Σοκ έχει προκαλέσει ένα περιστατικό από τη Χαλκίδα που βγήκε στο φως, όπου φυσικοθεραπεύτρια κακοποίησε ένα μικρό αγόρι που γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και δεν μπορεί ούτε να περπατήσει, ούτε να σταθεί όρθιος, αλλά ούτε και να μιλήσει.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του, Γιώτα Κικίδου, για την κακοποίηση, πριν από περίπου 6 χρόνια, όταν ο μικρός Αντώνης ήταν 2 ετών, κακοποιήθηκε από μια φυσικοθεραπεύτρια σε ένα κέντρο φυσικοθεραπείας στη Χαλκίδα.

Η μητέρα του Αντώνη μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και αποκάλυψε τι άκουσε και τι είδε τότε όταν μπήκε στο χώρο που έκανε τις συνεδρίες ο γιος της.

«Μπαίνω και κάθομαι στον καναπέ και ακούω να λέει η εν λόγω κυρία, φυσιοθεραπεύτρια υποτίθεται «σκάσε, βούλωσε το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Είπα στην καρδιά μου ηρέμισε πρέπει να τραβήξεις το βίντεο γιατί θα σε βγάλουν τρελή».

«Το παιδί μου ήταν πεταμένο κάτω, πάνω σε ένα στρώμα, είχε μελανιάσει, τα πόδια του χτυπιόντουσαν και το νερό του ήταν πεταμένο απέναντι κάτω. Η κυρία αυτή έπαιζε με το κινητό της και όποτε την νευρίαζε το παιδί το χτύπαγε. Λέω μην σταματήσεις το βίντεο και κλάψε από μέσα σου. Τι να σας πω, ότι κατάπινα τα δάκρυα μου;».

Μάλιστα στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή ακούγεται το γοερό κλάμα του παιδιού την ώρα της φυσικοθεραπείας και φαίνεται η εμμονή της φυσικοθεραπεύτριας με το κινητό της το οποίο κοιτά διαρκώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

«Όταν το παιδί μου το χτύπησε στα ποδαράκια του, τόσο δυνατά και ακούστηκε αυτό το πράγμα, πήρα σβάρνα και την κάσα μαζί, έπεσε το κινητό μου κάτω, δεν ήξερα αν είχε αποθηκευτεί, μπαίνω μέσα, βουτάω το παιδί μου και αυτή το τράβαγε από τα πόδια, το μόνο που έκανα ήταν να την σπρώξω δυνατά. Δεν γύρισα ποτέ να κοιτάξω αν έπαθε κάτι, εγώ έπρεπε να έχω ακέραιο το παιδί μου, του τράβαγε τα πόδια και έλεγε δεν το χτύπησα».

Η μητέρα του Αντώνη, όπως περιγράφει, δέχτηκε και η ίδια σωματική επίθεση από την φυσικοθεραπεύτρια. Σε φωτογραφίες φαίνονται τα χτυπήματα στο σώμα της.

«Και εκείνη την ώρα που της λέω χτύπησες το παιδί μου, γυρνάει και μου τραβάει σφαλιάρα και με κοπανάει. Μαζί με τον δικηγόρο μου έχουμε δώσει αγώνα, αυτή τη στιγμή περιμένω το δικαστήριο με μεγάλη αγωνία γιατί συνέχεια ακυρώνεται και δεν δικαιώνεται το παιδί μου», ανέφερε στο τέλος εκείνη.