Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει τη μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο, μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Το υλικό εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.