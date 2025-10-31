MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει τη μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο, μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Το υλικό εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ασπρόπυργος ΕΚΑΒ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Τι σημαίνει να ξεχνάς το όνομα ορισμένων ανθρώπων σύμφωνα με την ψυχολογία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προετοιμασία εξπρές ενόψει Πανσερραϊκού με πολλά προβλήματα

ΧΑΛΑΡΑ 22 ώρες πριν

Μια κοινή συνήθεια στο κινητό δείχνει αν κάποιος είναι πλούσιος ή όχι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Δευτέρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Super League: Το γκολ του Γιακουμάκη ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 8ης αγωνιστικής