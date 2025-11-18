Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το γηροκομείο της Κυψέλης – “Μας απειλούσαν για να δίνουμε ηρεμιστικά σε ηλικιωμένους”

Σε άθλιες συνθήκες ζούσαν οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι γηροκομείου στην Κυψέλη, στο οποίο μπήκε λουκέτο έπειτα από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εξαιρετικά κακές συνθήκες.

Οι μαρτυρίες συγγενών των τροφίμων, αλλά των εργαζομένων στη δομή καταδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούσαν.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», καταγγέλλει στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εργαζόμενοι στο γηροκομείο έδιναν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού σε ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.

«Πολλές φορές μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», λέει χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εργαζόμενοι στο Γηροκομείο καταγγέλλουν ότι η διοίκηση τους υποχρέωνε να κρύβουν τα σαπούνια και τις πάνες.

«Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», λέει χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.

«Θορυβηθήκαμε, ψάχνουμε καταλύματα για να βάλουμε τους δικούς μας», δηλώνει συγγενής τρόφιμου.

«Άφαντη» η υπεύθυνη

Στον «αέρα» μένουν κι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν θα καταβληθούν οι μισθοί τους.

«Μας είπαν ότι δεν θα πληρωθείτε αυτόν τον μήνα, δεν θα πάρετε ούτε τα δώρα σας, ούτε τις διπλοβάρδιες. Η υπεύθυνη έχει εξαφανιστεί.

Στη δομή παραμένουν 12 άτομα που αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να μεταφερθούν σε άλλες δομές από τις οικογένειές τους.

«Εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής»

Οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν «εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού».

Παράλληλα «το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς τη βεβαιότητα ότι οι υπόλοιπες βάρδιες θα προσέλθουν. Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων».

Όπως σημειώνεται, μάλιστα, «σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων».

Μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθηνά Κωνσταντέλλου, για άμεση έκδοση απόφασης κλεισίματος της δομής και ανέθεσε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

«Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους.

Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.