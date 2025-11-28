Ανατροπή στο Μενίδι: Δεν προκύπτει ξυλοδαρμός της 14χρονης, ούτε σημάδια αποβολής

Εικόνες βγαλμένες από ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, όταν μία 14χρονη έφτασε κρατώντας μία εφημερίδα, στην οποία ισχυρίστηκε ότι μέσα είχε το έμβρυο που είχε αποβάλει, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε, όπως κατήγγειλε, από την ίδια της τη μητέρα.

Δεν βρήκαν ίχνη κακοποίησης

Οι αστυνομικοί, μην χάνοντας καιρό, πήγαν στον Ασπρόπυργο και πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα της ανήλικης για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο ωστόσο η εικόνα ήταν κάπως διαφορετική σε σχέση με τα όσα κατήγγειλε η 14χρονη.

Η οικογένεια της 14χρονης ξεσπά μέσω του Live News για τα όσα κατήγγειλε η ανήλικη.

«Πριν τρεις μήνες ήταν σπίτι μας και λέει στον πατέρα μου ‘πατέρα πάω να πάρω ένα σάντουιτς και έφυγε’. Περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Δεν ξέραμε ότι ήταν έγκυος. Εγώ και ο πατέρας μου ήμασταν στην Εύβοια. Η μητέρα μου πήγε σπίτι τους για να δει την κόρη της και εμφανίστηκαν μπροστά της τρία άτομα. Μετά από λίγη ώρα, με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και μου είπε ότι την έχουν μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν έγινε ποτέ καβγάς με την αδερφή μου», είπε ο αδερφός της 14χρονης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε στον ξυλοδαρμό που κατήγγειλε η 14χρονη, οι σχέσεις ωστόσο με τη μητέρα της, όπως η ίδια τις περιέγραφε ακόμη και μέσω των social media, φαινόταν ταραχώδεις.

«Πήγε η γυναίκα μου μετά από δύο μέρες, περιμέναμε να μας πάρει τηλέφωνο κάποιος. Η κόρη μου παντρεύτηκε και δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας ενημερώσει, εμείς την ψάχναμε μέρες και στην Αστυνομία. Δυόμιση μήνες την ψάχναμε και εκείνη δεν μας πήρε. Ήταν απαγωγή, έφυγε μόνη της, κλέφτηκαν, δεν ξέρω. Τώρα η γυναίκα μου τρέχει δύο μέρες στα τμήματα. Θέλω να πάει σε γιατρό να δούμε πού είναι χτυπημένη. Καυγάς δεν έγινε ποτέ, λέει ψέματα. Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή μαζί της. Εμένα μου φαίνεται περίεργο που ήταν έγκυος», λέει ο πατέρας της.

Η 35χρονη μητέρα της ανήλικης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η 14χρονη νοσηλεύεται στο Παίδων.