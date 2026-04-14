Αίγιο: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης

Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε μία 15χρονη στο Αίγιο τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4). Ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε καταστηματάρχη στην ΕΛΑΣ υποστηρίζοντας πως σέρβιρε αλκοόλ στη μαθήτρια ενώ γνώριζε την ηλικία της.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε από τους γονείς στο νοσοκομείο όπου και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο πατέρας έκανε καταγγελία στην ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί πλέον έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σημειώνεται πως σε ένα 24ωρο υπήρξαν άλλα τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.