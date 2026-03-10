MENOY

Αχαΐα: Πήγε να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του, αυτοτραυματίστηκε και πέθανε στο δάσος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αχαΐα όπου ένας 62χρονος άντρα έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια του να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του.

Σε δασώδη περιοχή της Παρασκευής Αιγιαλείας στην Αχαΐα, χθες Δευτέρα ένας 62χρονος Αλβανός στη προσπάθειά του να κόψει ξύλα, όπως όλα δείχνουν τραυματίστηκε με το τσεκούρι που χρησιμοποιούσε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος από αιμορραγία.

Στην ερημική περιοχή, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ήταν αδύνατον να βρεθεί κάποιος να του προσφέρει βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει.

Να σημειωθεί ότι οι οικείοι του είχαν ανησυχήσει από την πολύωρη εξαφάνισή του και κινητοποιήθηκαν μαζί με αστυνομικές δυνάμεις για να τον εντοπίσουν, κάτι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας όταν όμως ήταν αργά, σύμφωνα με το tempo24.news.

Έχει ήδη διαταχθεί νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

