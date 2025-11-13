Αχαΐα: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 3χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο με τον θείο του – Δείτε φωτογραφίες

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Δυτική Αχαΐα λόγω του θανάτου του 3χρονου Ανδρέα, που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο μαζί με τον θείο του.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, οι γονείς του, οι δύο αδελφές του, συγγενείς και ολόκληρο το χωριό των Σπάτων δίνουν το παρών στην κηδεία του, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν, την ώρα που ακόμα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς έφυγε από τη ζωή με άδοξο τρόπο.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την κηδεία του 3χρονου:

Το χρονικό της μοιραίας βόλτας

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων. Ο 25χρονος θείος του ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού, καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι.

Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου κάνοντας βόλτα, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι δύο στο έδαφος.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα, όπου εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων σου και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί πάλευαν 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3.5 ώρες μετά, προδομένο από την καρδιά του.