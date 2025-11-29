MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Πυκνό νέφος σκέπασε την ανατολική Θεσσαλονίκη – Απόκοσμο το σκηνικό, δείτε εικόνες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα εντυπωσιακό —και για πολλούς απόκοσμο— σκηνικό διαμορφώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν πυκνό νέφος κάλυψε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό από νωρίς, καθώς οι κάτοικοι είδαν ξαφνικά μια «κουρτίνα» χαμηλής νέφωσης να κατεβαίνει και να απλώνεται στα βορειοανατολικά.

Το συμβάν σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Adel, η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης βόρειας Ελλάδας το τελευταίο 24ωρο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και η αυξημένη υγρασία συνέβαλαν στη δημιουργία του εντυπωσιακού νεφικού σχηματισμού.

Για όσους αντίκρισαν την εικόνα από μακριά, το θέαμα θύμιζε κινηματογραφική σκηνή: μια συμπαγής, γκριζωπή μάζα που κυριολεκτικά «κατάπινε» τις συνοικίες των ανατολικών προαστίων, μειώνοντας κατά πολύ την ορατότητα και δημιουργώντας την αίσθηση ότι η πόλη βυθίζεται σε ένα παχύ πέπλο ομίχλης.

Παρότι το φαινόμενο δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια έντονων βαρομετρικών χαμηλών είναι συχνό να εμφανίζονται τέτοιοι χαμηλοί σχηματισμοί νέφωσης, ιδίως κοντά σε παράκτιες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα, όταν η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Νέφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Σοκάρει η Σόφη Ζαννίνου: Έπαθα αποβολή εν ώρα παράστασης και δεν είπα τίποτα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη και η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – “Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θάβουνε τη δίκη που αφορά την υπεξαγωγή των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO και πρόεδρο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Παπασταύρου: Τα αποθέματα του νερού είναι 400 εκατ. κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε 250 εκατ. το χρόνο – Δεν υπάρχει περιθώριο αναβολής αποφάσεων

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Σερβετάς επιστρέφει σήμερα στη σκηνή του Ράδιο Σίτυ με την παράσταση “Βαλίτσα και Παύλα”