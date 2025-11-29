Πυκνό νέφος σκέπασε την ανατολική Θεσσαλονίκη – Απόκοσμο το σκηνικό, δείτε εικόνες και βίντεο

Ένα εντυπωσιακό —και για πολλούς απόκοσμο— σκηνικό διαμορφώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν πυκνό νέφος κάλυψε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό από νωρίς, καθώς οι κάτοικοι είδαν ξαφνικά μια «κουρτίνα» χαμηλής νέφωσης να κατεβαίνει και να απλώνεται στα βορειοανατολικά.

Το συμβάν σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Adel, η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης βόρειας Ελλάδας το τελευταίο 24ωρο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και η αυξημένη υγρασία συνέβαλαν στη δημιουργία του εντυπωσιακού νεφικού σχηματισμού.

Για όσους αντίκρισαν την εικόνα από μακριά, το θέαμα θύμιζε κινηματογραφική σκηνή: μια συμπαγής, γκριζωπή μάζα που κυριολεκτικά «κατάπινε» τις συνοικίες των ανατολικών προαστίων, μειώνοντας κατά πολύ την ορατότητα και δημιουργώντας την αίσθηση ότι η πόλη βυθίζεται σε ένα παχύ πέπλο ομίχλης.

Παρότι το φαινόμενο δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια έντονων βαρομετρικών χαμηλών είναι συχνό να εμφανίζονται τέτοιοι χαμηλοί σχηματισμοί νέφωσης, ιδίως κοντά σε παράκτιες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα, όταν η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη.