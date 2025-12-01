MENOY

Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα μόνο τον Νοέμβριο – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη

Φωτογραφία: Intime
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία και ο χάρτης του Meteo για την πρόσφατη ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε μεταξύ άλλων την δυτική Ελλάδα, με καταστροφικές καταιγίδες που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο φετινός Νοέμβριος χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταγράφονται στον παρακάτω χάρτη, 4 σταθμοί σημείωσαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών).

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σημειώνεται πως τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel).

Βροχές Τζουμέρκα

