Λαγουβάρδος: Αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα

THESTIVAL TEAM

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επάρκεια νερού στην Αττική κρούει ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, τονίζοντας πως «αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα».

Η μείωση που παρατηρείται στη λίμνη Μόρνου, βασικής πηγής νερού στο λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλους ταμιευτήρες, οφείλεται σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο «στην παρατεταμένη ξηρασία και έλλειψη χιονοπτώσεων τα δύο τελευταία χρόνια».

«Οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας» προειδοποιεί μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14-15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις οκτώ.

Αναφερόμενος στις μειωμένες χιονοπτώσεις των τελευταίων ετών, ο κ. Λαγουβάρδος επισημαίνει πως «η έλλειψη χιονοκάλυψης είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες από ό,τι οι έντονες βροχές».

Κώστας Λαγουβάρδος Ξηρασία

