Κολυδάς: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Με κρύο και ανέμους θα “κλείσει” η εβδομάδα

Βροχές, καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί άνεμοι και κρύο αναμένεται να χτυπήσουν τη χώρα από την ερχόμενη Τετάρτη (03/12), σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media προειδοποιεί πως ο καιρός θα είναι βροχερός. Τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και την πολύπαθη δυτική Ελλάδα, με την Τετάρτη να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας.

Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως οι βροχές και οι καταιγίδες στη συνέχεια θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Όσον αφορά τους ανέμους θα ενισχυθούν στο τέλος της εβδομάδας, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κανονικά για την εποχή.

Σχετικά με τον καιρό των Χριστουγέννων, ο Θοδωρής Κολυδάς συνιστά να περιμένουμε μέχρι να περάσει ο «βροχερός κύκλος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν -όπως πάντα- από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία, και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό των Χριστουγέννων -όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά, όμως για την ώρα προέχει η εξέλιξη του νέου αυτού βροχερού κύκλου».