Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της Ηπείρου. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε περιοχή του Ζαγορίου.

Αργά το βράδυ, από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στον καθάρισμό του δρόμου.

Νωρίτερα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Στους Μελισσουργούς της Άρτας, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη καθώς στην περιοχή είχε φουσκώσει ρέμα. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην Ηγουμενίτσα τα φρεάτια έφραξαν με φύλλα και φερτά υλικά από τα ορμητικά νερά, τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά. Η Πυροσβεστική δέχτηκε αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πλημμυρισμένος σε διάφορα σημεία ήταν και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.

Στο δρόμο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας

Η έντονη και παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Καστοριάς προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου, με τον ποταμό Αλιάκμονα να υπερχειλίζει και να μετατρέπει τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη λίμνη λάσπης και ορμητικών νερών. Το νερό κατέκλυσε με ορμή όλη την έκταση όπου κάθε καλοκαίρι χιλιάδες κατασκηνωτές ζουν το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας.