Κακοκαιρία Erminio: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στις περιοχές που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

THESTIVAL TEAM

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

