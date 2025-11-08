Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα
Στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν τη χώρα μας μέχρι τη Δευτέρα, ενώ σε ισχύ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.
Το ανανεωμένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.
3. Τη Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
