Καιρός: Έρχεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – “Καμπανάκι” Μαρουσάκη για μεγάλα ύψη βροχής και πλημμύρες

Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο, με το πρώτο οργανωμένο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας να πλησιάζει τη χώρα από την κεντρική Ευρώπη και να φέρνει βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, Τετάρτη 9/9, ο καιρός θα παραμείνει ζεστός, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες και τις ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες.

Παράλληλα, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθεί αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι μπόρες και οι καταιγίδες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο το σκηνικό θα αλλάξει σημαντικά.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Τα μελτέμια θα επιμείνουν σήμερα στο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και στην Κρήτη.

Από αύριο, ωστόσο, οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν και σταδιακά θα στραφούν σε νότιους, αρχικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο Ιόνιο οι εντάσεις θα παραμείνουν χαμηλές.

Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 33-35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, πάντως, οι πρωινές ώρες θα παραμένουν αρκετά δροσερές.

Στην Αττική θα επικρατήσει σήμερα ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρασία, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει τους 31-33 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο

Σταδιακά οργανώνεται ένα βαρομετρικό σύστημα στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας και θα επηρεάσει τον καιρό το Σαββατοκύριακο.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται από το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και πιθανώς καταιγίδες.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής και πλημμυρικά επεισόδια

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με άστατες καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα αναμένεται να δώσει σημαντικά ύψη βροχής, με τον μετεωρολόγο να προειδοποιεί και για πλημμυρικά επεισόδια σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Παράλληλα, αυξημένη θα είναι η πιθανότητα εκδήλωσης κεραυνών και χαλαζοπτώσεων, ενώ ο υδράργυρος θα ακολουθήσει πτωτική πορεία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εφιστά την προσοχή για τις επόμενες ημέρες, καθώς, όπως σημειώνει, το νέο κύμα κακοκαιρίας μπορεί να κρύβει εκπλήξεις ως προς την ένταση των βροχών αλλά και ως προς τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν.