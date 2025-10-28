Θεσσαλονίκη: Μία μεγάλη Ελληνική σημαία δεσπόζει αγέρωχη στο “Παπανικολάου” – Δείτε βίντεο

Μία γιγάντια ελληνική σημαία δεσπόζει αγέρωχη σήμερα 28η Οκτωβρίου, για πρώτη φορά, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Δημήτρης Τσαλικάκης, Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, “η πρωτοβουλία ελήφθη για όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υψωθεί δηλαδή, αυτή την ημέρα, μία καινούργια άφθαρτη ελληνική σημαία, για να υπενθυμίσουμε ότι η υγειονομική υπηρεσία είναι εδώ και δίνει καθημερινά τον δικό της αγώνα.”