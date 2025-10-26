MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει! Έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, και την 113η επέτειο της απελευθέρωσής της.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού να αποδίδει τον Εθνικό Ύμνο ενώ ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η σημαία είναι ιστορικό κειμήλιο καθώς πρόκειται για εκείνη, που κυμάτισε όταν μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη την 26η Οκτωβρίου του 1912.

Επίσης, ο ιστός στον Λευκό Πύργο είναι από το κατάρτι του τουρκικού πλοίου, το οποίο τορπίλισε ο Ναύαρχος Βότσης λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει την έπαρση της σημαίας και να ακούσει τον Εθνικό Ύμνο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

