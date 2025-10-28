28η Οκτωβρίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης – Δείτε βίντεο

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 8 το πρωί έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας που πλέον κυματίζει επιβληματική στην Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σηματοδοτώντας την έναρξη του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Οπως κάθε χρόνο η τελετή έγινε από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι με το τυπικό τους τελετουργικό ανέβασαν τη γαλανόλευκη στον ιστό. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για όλους.

Την έπαρση της ελληνικής σημαίας συνόδευσε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, θυμίζοντας τους αγώνες όλων για την πατρίδα. Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του Ελληνισμού και έχει συνδεθεί με όλες τις μεγάλες στιγμές του Έθνους.

Νωρίτερα, προηγήθηκε η εντυπωσιακή ρίψη των 21 κανονιοβολισμών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.