Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός, λέει το Ισραηλινό ΥΠΕΞ – Σταμάτησαν οι πυραυλικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προχώρησε σε ενημέρωση πρέσβεων ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

Η σύσκεψη για την Τελετή του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου, Γκιλ Χάσκελ.

Όπως επισημάνθηκε, οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, γεγονός που επιτρέπει τη διεξαγωγή της τελετής στον Ναό της Αναστάσεως με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

Σε αναρτήσεις της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα και του ΥΠΕΞ τονίζεται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, συνοδευόμενη από ευχές για το Πάσχα.

«Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

