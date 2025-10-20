MENOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στην Άνω Πόλη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το νέο Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στην Άνω Πόλη θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 13:00.

Το Κέντρο στεγάζεται σε τριώροφο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Ακροπόλεως 6 και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σημαντικό πυρήνα κοινωνικής συμμετοχής και ενεργοποίησης των πολιτών.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο, που θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης, συνεργασίας και δημιουργίας για νέους ανθρώπους, εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις της πόλης.

Η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για μια πιο ζωντανή και συμμετοχική πόλη, όπου οι νέοι άνθρωποι έχουν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Θεσσαλονίκη Κέντρο Νεολαίας

