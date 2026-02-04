Επιστρέφει και φέτος το Καρναβάλι Θεσσαλονίκης – Πότε θα γίνει η μεγάλη παρέλαση

Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει η Θεσσαλονίκη με την έναρξη της 3ης καρναβαλικής διοργάνωσης στην πόλη. Οι φετινές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν για περίπου τρεις εβδομάδες, με αποκορύφωμα τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, όπως, μεταξύ άλλων, την αναβίωση εθίμων, εκδηλώσεις για παιδιά, χορό και πατινάζ.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρναβάλι Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ελεύθερους και κλειστούς χώρους του Δήμου με την συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και θα έχουν όλες ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η μεγάλη παρέλαση

Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 στον Λευκό Πύργο και η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 16:00.

Το δρομολόγιο που θα ακολουθήσει είναι το εξής: Από τον Λευκό Πύργο θα ανέβει την Εθνικής Αμύνης για να φτάσει στην οδό Τσιμισκή την οποία θα διασχίσει μέχρι την οδό Βενιζέλου και από εκεί θα κατευθυνθεί προς την πλατεία Αριστοτέλους μέσω της Μητροπόλεως. Η παρέλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 18:00. Ακριβώς μετά θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πάρτι το οποίο θα διαρκέσει περίπου έως τις 23:00.

Οι ομάδες

Για την παρέλαση έχουν δημιουργηθεί 29 θεματικές ομάδες, ενώ εκτός αυτών θα συμμετέχουν σχολεία και σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.

1. Thess πειρατές της καρναβαλικής

2. Ω μπε και μπεεε – πρόβατα

3. The flintstones zone

4. Τhess mourlen rouge

5. Μετά τη βροχή – ουράνιο τόξο

6. Μην ψαρώνεις – nemo

7. To bee or not to bee – μέλισσες

8. Thessquid game

9. Greece anatomy – γιατροί και νοσηλευτές

10. Gameland

11. Η Μάσα και ο αρκούδος

12. Πεταλούδες του ονείρου

13. Άρωμα Βενετίας

14. Θεσσαλονίκη είναι εδώ και ό,τι θέλω φορώ

15. Emoji

16. Artistas

17. Rubik

18. Άρωμα Ισπανίας

19. Garden

20. Trappers

21. Atelier

22. Ιndia

23. Τρίγωνα Θεσσαλονίκης

24. Fake news

25. Οι Ιππότες της Τσιμισκή

26. Η συνοδεία του διψασμένου δράκου

27. Τράπουλα

28. Disco

29. Φρουτοσαλάτα

Χωρίς άρματα και βασίλισσα του καρναβαλιού και φέτος

Άρματα και βασίλισσα του καρναβαλιού δεν θα υπάρξουν ούτε φέτος στην παρέλαση. Σε ό,τι αφορά τις στολές, ο κάθε συμμετέχων, αφού επιλέξει την ομάδα στην οποία επιθυμεί, θα ντυθεί ανάλογα με στολή της επιλογής του. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοιχτές μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν την παρέλαση, ενώ αν κάποια θεματική δεν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων, θα ενσωματωθεί σε κάποια παραπλήσια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο karnavalithessalonikis.gr.

Στόχος των διοργανωτών είναι να δημιουργήσουν μία εξωστρεφή και συμμετοχική γιορτή ώστε κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης να γιορτάσουν όλοι μαζί και να ξεχάσουν, όσο γίνεται, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα θέλουν να αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη ως έναν εναλλακτικό αστικό προορισμό ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Οι εκδηλώσεις

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου οι «Αράπηδες» του Προφήτη θα αναβιώσουν το αρχαίο έθιμο των Θεοφανείων «Αραπλούκι», στο οποίο οι κουδουνοφόροι Αράπηδες θα δημιουργήσουν μία μεγάλη γιορτή με μουσική, χορό και εκπλήξεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας από τις 19:00 έως τις 22:00.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, από τις 12:00 έως τις 15:00 στην αίθουσα LABattoir στα Παλιά Δημοτικά Σφαγεία, θα παρουσιαστεί παράσταση με διαδραστικό κουκλοθέατρο για παιδιά από την ομάδα Τοντορίνο και στις 18:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση καλλιτεχνικού πατινάζ με μουσική από τους συλλόγους Πατινομάνια και την κοινότητα Ζωή-Πατίνι. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό show για όλη την οικογένεια.

Τετάρτη11 Φεβρουαρίου οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Προφήτη και Ζαγκλιβερίου θα κάνουν παρουσίαση της καρναβαλικής παράδοσής τους και των παραδοσιακών δρώμενων από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα. Θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, αρχειακό υλικό από βίντεο και φωτογραφίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αποθήκη Δ στο λιμάνι από τις 17:00 έως τις 21:00.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 και να ολοκληρωθεί μετά τις 18:00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία εκδήλωση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο σάλσα-τάνγκο αποκριάτικο πάρτι από την κοινότητα Thessaloniki Tango Party. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 23:00 στην αίθουσα Μανόλη Αναγνωστάκη.

Όπως και πέρσι, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση δεν διοργανώνεται την Κυριακή της Αποκριάς αλλά μία εβδομάδα πριν, ώστε να μην συμπέσει με τις παρελάσεις άλλων περιοχών στην Κεντρική Μακεδονία.