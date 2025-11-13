Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Φραγκιαδάκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που συνελήφθη χθες για την έκρηξη σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου, τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς.
Ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου θύματος και η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.
Η σύλληψή του έγινε χθες (12/11) το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αχαΐα: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 3χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο με τον θείο του – Δείτε φωτογραφίες
- Στο πένθος όλο το Μαυρονέρι Κιλκίς για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη – “Δεν είναι καλή η κατάσταση στο χωριό”
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο νεαρός που βιντεοσκόπησε 68χρονη πελάτισσα στην τουαλέτα επιχείρησης