ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

THESTIVAL TEAM

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που συνελήφθη χθες για την έκρηξη σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου, τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου θύματος και η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Η σύλληψή του έγινε χθες (12/11) το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

