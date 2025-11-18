MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

THESTIVAL TEAM

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε πριν από λίγο ο 58χρονος αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 58χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης και συνελήφθη κατόπιν εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Όπως έγραψε το Creta24, o αδερφός του θύματος της φονικής συμπλοκής και πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν μαρτυρίες που τον εμπλέκουν τόσο στην ένοπλη συμπλοκή, όσο και στην απόκρυψη των όπλων του μακελειού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψή του ενδεχομένως να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και με αστραπιαίες κινήσεις.

Προφυλακισμένοι και οι τέσσερις γιοι του

Υπενθυμίζεται ότι και οι τέσσερις γιοι του έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Τα τέσσερα αδέρφια, ο 25χρονος που είχε τραυματιστεί στην αιματηρή συμπλοκή, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, ο 29χρονος και ο 19χρονος, κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής χώρας.

Βορίζια

