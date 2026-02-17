Βιολάντα: “Με έβαλαν να εγκαταστήσω γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός” αποκάλυψε ο υδραυλικός του εργοστασίου

Αποκαλυπτική για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο τομέα της ασφαλείας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη της 26ης Ιανουάριου του 2026, είναι μεταξύ άλλων και η κατάθεση ενός 50χρονου εργαζόμενου, ο οποίος «χρίστηκε» από τη διοίκηση υδραυλικό. Μάλιστα, χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις του ανατέθηκε από την διοίκηση να προχωρήσει και στην εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου στην πτέρυγα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος της «Βιολάντα» βρέθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού σώματος που χειρίζονται την υπόθεση στις 7 Φεβρουαρίου 2026. Στην κατάθεσή του, την οποία φέρνει αποκλειστικά στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, μίλησε για τις αρμοδιότητές του στο εργοστάσιο αλλά και για τις επιπλέον εργασίες που έπρεπε να κάνει χωρίς να έχει το κατάλληλο πτυχίο.

Τα όσα είπε σοκάρουν, ενώ αποδεικνύουν ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας ήταν απροστάτευτες απέναντι σε πολλούς παράγοντες που μπορεί να έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζόμενων.

«Εργάζομαι ως εργάτης αλλά εκτελώ χρέη υδραυλικού άνευ πτυχίου στην επιχείρηση Βιολάντα Α.Ε… Όταν δεν υπάρχει κάποια βλάβη ή κάτι άλλο που να σχετίζεται με τα υδραυλικά βοηθάω τους εργαζόμενους στο κουβάλημα», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας newsit.gr στην κατάθεση του ο 50χρονος υπάλληλος τη μπισκοτοβιομηχανίας, ενώ στην ερώτηση εάν είχε αντιληφθεί την παρουσία οσμής προπάνιου απάντησε:

«Είχα αντιληφθεί από μόνος μου την ύπαρξη δυσάρεστης οσμής, σαν υγραέριο, στις τουαλέτες, και στη λάντζα στο κτίριο 2, εννοώ στην πτέρυγα Β που σας ανέφερα. Στους χώρους γραμμή παραγωγής δεν είχα εντοπίσει κάποια οσμή. Πρέπει να υπήρχε δύο μήνες».

Στη συνέχεια ο πατέρας δύο παιδιών ανέφερε στον ανακριτικό υπάλληλο του πυροσβεστικού σώματος, ότι κι άλλοι συνάδελφοί του από τη γραμμή παραγωγής, αλλά και ο υπεύθυνος της νυχτερινής βάρδιας του είχαν κάνει λόγο για τη δυσάρεστη οσμή, ενώ όπως επισήμανε, ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου και τον διευθυντή παραγωγής.

«Πήγα με τον κύριο… (αναφέρει τον διευθυντή παραγωγής) στο χώρο της τουαλέτας, ψάχνοντας να βρούμε τι μυρίζει σαν υγραέριο αλλά δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κάτι. Νομίζω πως πήγαν μόνοι τους χωρίς εμένα», φέρεται να ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ο υδραυλικός της «Βιολάντα» κι συνεχίζοντας αναφέρει:

«Γνωρίζω ότι ενημέρωσαν τον κύριο… που ασχολείται εξ όσων ξέρω με εγκαταστάσεις αερίων, ο οποίος προσήλθε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης περί τα μέσα Δεκέμβρη για να ελέγξει το ζήτημα. Πήγαμε στις τουαλέτες… ενώ ο κύριος… είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη μέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντοπίστηκε υγραέριο».

«Υπήρχε απώλεια πίεσης τον τελευταίο 1,5 μήνα»

Μετά την παραπάνω εξέλιξη, ο υπεύθυνος για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου όχι μόνο έλαβε την εντολή από τους ανωτέρους του να λέει στο προσωπικό ότι η οσμή προέρχεται από τους βόθρους, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει εάν είχε πραγματοποιηθεί και κάποια άλλη μέτρηση.

Μάλιστα, σε ερώτημα σχετικά με τυχόν απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους της πτέρυγας Β, ο ίδιος φέρεται να είπε:

«Ναι, υπήρχε απώλεια πίεσης η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο 1,5 μήνα. Δεν ήταν στα καθήκοντά μου να το ελέγξω και να το διορθώσω. Δεν είμαι αρμόδιος για τέτοια ζητήματα ούτε έχω τη γνώση. Υποθέτω ότι για κάποιο λόγο καταναλώνονταν περισσότερη ποσότητα προπανίου από αυτή που παρέχονταν. Και βέβαια, η υποκείμενη διαρροή του προπανίου εξηγεί αυτή την πτώση πίεσης. Επίσης, η παγοποίηση στις δεξαμενές που είχα δει κατάλαβα ότι οφείλεται σε αυτό».

Ο 50χρονος εργαζόμενος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» που τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργάτριες, ανέφερε ότι πριν από οκτώ χρόνια ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας του ανέθεσε να προχωρήσει στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου προκειμένου να υποστηρίξει τη γραμμή παραγωγής των δημητριακών.

«Μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου. Δεν γνώριζα ποιος είχε φτιάξει το σχέδιο».

Ο υδραυλικός αφού ανέφερε από ποιο σημείο της υπάρχουσας εγκατάστασης ξεκίνησε να εργάζεται για την νέα γραμμή προπανίου, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην επίμαχη σωλήνωση που βρίσκονταν κάτω από το έδαφος και παρουσίασε τη διαρροή.

«Ξεκίνησα πάνω από το σημείο της ηλεκτροβάνας και συνέχισα προκειμένου να κατασκευάσω τη γραμμή των δημητριακών. Η ηλεκτροβάνα υπήρχε πριν κατασκευάσω τη γραμμή. Την είχε τοποθετήσει εκείνος που έκανε την πρώτη εγκατάσταση προπάνιου στην επιχείρηση στο επίμαχο σημείο της διαρροής που ήταν κάτω από το έδαφος. Γνωρίζω ότι ζητήθηκε προσφορά για να αντικαταστήσει το δίκτυο. Δε γνωρίζω ακριβώς λεπτομέρειες».