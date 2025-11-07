MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βέροια: Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα για το αιματηρό επεισόδιο μετά από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

THESTIVAL TEAM

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, όπου 21χρονος ήρθε αντιμέτωπος με 45χρονο ληστή που δεν δίστασε προηγουμένως να πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα, και, κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό από πυροβολισμό με το ίδιο όπλο.

Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επιπλέον για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Ως προς την ακολουθία των γεγονότων βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο οπλοφόρος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα. Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.

