ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τρίκαλα: Στον ανακριτή σήμερα ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Φωτογραφία: Intime
Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα (24/10) ο 18χρονος που σκότωσε με μια πετσέτα την 54χρονη μητέρα του, μέσα στο σπίτι τους στο Φλαμούρι Τρικάλων.

Ο καθ’ ομολογία μητροκτόνος πρόκειται να περάσει την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Την ίδια στιγμή η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας είναι ο στραγγαλισμός ενώ η 54χρονη έφερε σημάδια στα αυτιά και τα μάτια της, πιθανότατα από την πετσέτα που κρατούσε σφιχτά ο συλληφθείς.

Η γυναίκα φέρεται να ξεψύχησε λίγη ώρα προτού ο 18χρονος τηλεφωνήσει στην αστυνομία και ομολογήσει την πράξη του.

Ο μητροκτόνος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ήθελε εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του, ότι διαφωνούσε με τον τρόπο ζωή της και πως δεχόταν bullying από συνομηλίκους του για την οικογενειακή του κατάσταση.

Ισχυρισμοί που πιθανότατα να επικαλεσθεί και κατά την σημερινή του απολογία.

Τρίκαλα

