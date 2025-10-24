Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος

Το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10), ο 18χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του παρουσιάστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων. Μετά από πολύωρη απολογία, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Εντωμεταξύ με δήλωσή τους στο trikalavoice.gr οι συνήγοροι υπεράσπισής τους επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης:

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση».