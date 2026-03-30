Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η κράτηση της 77χρονης που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Υπό κράτηση παραμένει η 77χρονη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στα Κουφάλια, στη Θεσσαλονίκη. Η 77χρονη επρόκειτο να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελες για την παραβίαση του περιοριστικού όρου της προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερης των 50 μέτρων. Τελικά η ηλικιωμένη δεν δικάστηκε ούτε σήμερα και αποφασίστηκε να παραταθεί η κράτησή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα ασφαλιστικά μέτρα της είχαν επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο. Η ηλικιωμένη συνελήφθη το Σάββατο με την κατηγορία για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα για παράλειψη προσφοράς βοήθειας προς τον 82χρονο σύζυγο της που βρέθηκε νεκρός εντός της οικίας τους.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από γείτονα ότι κάτι συμβαίνει με τον 82χρονο ο οποίος βρέθηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 82χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν για ώρες πεσμένος ενώ η σύζυγος του υποστήριξε δεν μπορούσε να τον σηκώσει.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής όμως από τη μικροσκοπική εξέταση δεν προέκυψε κάτι και σημερα αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής για να βρεθούν τα αίτια και η ακριβής ώρα του θανάτου του.

Η 77χρονη έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο ηλικίας περίπου 50 χρόνων.

Στις 26 Φεβρουαρίου η 77χρονη είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ της είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον 82χρονο, κάτι που δεν τήρησε καθώς ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι. Μάλιστα ο ηλικιωμένος σύζυγος έλεγε από τότε ότι την είχε ανάγκη για να τον φροντίζει.

Την 25η Μαρτίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από γείτονες ότι κάτι γίνεται στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν τη συνέλαβαν όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος τηλεφωνούσε στην Αστυνομία ζητώντας να την αφήσουν ελεύθερη προκειμένου να τον βοηθάει.

Τελικώς η 77χρονη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου και δικάστηκε για ενδοοικογενειακή ωστοσο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και επέστρεψε στο σπίτι παρά το γεγονός ότι είχε παραβιασει τον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί την πρώτη φορά.