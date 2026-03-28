Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός – Κατηγορείται πως τον άφησε αβοήθητο

Στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα στο σπίτι τους, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Ο 82χρονος είχε καταγγείλει προ ημερών τη σύζυγό του για σωματική κακοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 77χρονη κατηγορείται πως άφησε τον 82χρονο σύζυγό της αβοήθητο, με συνέπεια τον θάνατό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος φέρεται να ήταν πεσμένος από το μεσημέρι, ενώ βρέθηκε νεκρός γύρω στις 19:00. Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα στο σπίτι τους στα Κουφάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία από περίοικους ενώ όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η 77χρονη σύζυγος του βρέθηκε έξω από το σπίτι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις όμως δεν έχουν διακριβωθεί ακόμη τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές μέρες ο 82χρονος είχε καταγγείλει την 77χρονη σύζυγό του για σωματική κακοποίηση.