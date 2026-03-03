Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 34χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά από την πολύωρη απολογία του ο 34χρονος που ξυλοκόπησε την 38χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, από τον οποίο έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Σήμερα, παρά την απολογία του ενώπιον ανακριτή δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κραυγές της γυναίκας ακούστηκαν στη γειτονιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση, καθώς η ίδια ζητούσε βοήθεια.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να άσκησε σωματική βία χρησιμοποιώντας και αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τραύματα στη γυναίκα. Στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης η σύζυγος του αδελφού της παθούσας. Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο σιδερένιες ράβδοι, μία ξύλινη ράβδος και ένα πιρούνι, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.

Η 38χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Η άμεση παρέμβαση των αστυνομικών αρχών φέρεται να απέτρεψε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Ο συνήγορός του 34χρονου, Νίκος Σαλπιστής, δήλωσε: «Σήμερα ο κατηγορούμενος είπε όλη την αλήθεια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η δίκη μας υπερασπιστική γραμμή είναι ξεκάθαρη: είναι μια τραβηγμένη ποινική δίωξη και αυτό που αξιολογήθηκε σήμερα δεν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για ένα επεισόδιο διάρκειας οκτώ ωρών κατά τη διάρκεια του οποίου την χτύπησε αλλά αν ήθελε να τη σκοτώσει θα την σκότωνε από την αρχή. Δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο».