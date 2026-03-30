Θεσσαλονίκη: Εκτάκτως ξανά στην ανακρίτρια ο 23χρονος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Κλεομένη

Ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας βρέθηκε εκτάκτως σήμερα το πρωί ο 23χρονος οπαδός του Άρη, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 23χρονος κλήθηκε από τις ανακριτικές Αρχές και έδωσε συμπληρωματική απολογία. Ο 23χρονος φέρεται να απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας που φαίνεται να στόχευαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ήδη για την υπόθεση έχει κριθεί και προσωρινά κρατούμενος ένας νεαρός, ο οποίος ήταν στην παρέα του Κλεομένη το βράδυ της δολοφονίας.