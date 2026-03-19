Θεσσαλονίκη – Δολοφονία Κλεομένη: Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τα δύο άτομα που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ

Αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη, οπαδό του ΠΑΟΚ, το μοιραίο βράδυ, υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου οπαδού του Άρη που κατηγορείται ως δράστης της ανθρωποκτονίας και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αίτημα υποβλήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και αφορά την άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Προς την κατεύθυνση αυτή η πλευρά του 23χρονου επικαλείται – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα.

Ο 23χρονος, απολογούμενος χθες στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής τα δύο πρόσωπα από την παρέα του 20χρονου διώκονται για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας, της διακεκριμένης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Μεταξύ αυτών είναι 19χρονος που κρατείται και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, ενώ το δεύτερο άτομο αναζητείται.