Θεσσαλονίκη: Από ισόβια, 15ετή κάθειρξη σε 49χρονο για δολοφονία συγκρατούμενού του στις φυλακές Νιγρίτας

«Έσπασε» τα ισόβια 49χρονος που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 36χρονου συγκρατούμενού του, σε κελί των φυλακών Νιγρίτας Σερρών, τον Ιούλιο του 2019.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αφού τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, τού αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία 4-3, το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 15 ετών. Ο καταδικασθείς επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θανατηφόρο επεισόδιο προκλήθηκε κατόπιν διένεξης για ασήμαντη αφορμή. Όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 36χρονος παθών, υπήκοος Γεωργίας, βρέθηκε στραγγαλισμένος, φέροντας 58 καίρια χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Βασικός κατηγορούμενος κατέστη ο 49χρονος, με καταγωγή από τη Ρωσία, ο οποίος εξέτιε εκείνη την περίοδο ποινή για ληστείες.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορήθηκε ένας ακόμη κρατούμενος, γεωργιανής καταγωγής, αλλά αθωώθηκε από το πρωτόδικο δικαστήριο. Η εμπλοκή του δεύτερου (44 ετών) είχε προκύψει, όταν εντοπίστηκε δείγμα βιολογικού υλικού σε σκουπόξυλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλοκή.

Στην απολογία του, ο 49χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι ο ίδιος ενεπλάκη στο επεισόδιο για να χωρίσει τους δύο συμπλεκόμενους.

