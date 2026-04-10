Στο Αυτόφωρο το Μ. Σάββατο η εγγονή του πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση με την εγγονή γνωστού πολιτικού, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, στο κέντρο της Αθήνας για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Συντάγματος.

Η εγγονή του πολιτικού, θα συνεχίσει να κρατείται μέχρι να περάσει αυτόφωρο καθώς κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η νεαρή εγγονή, που έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας, βρέθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, να έχει στην κατοχή της ποσότητα ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε μαζί με τον σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψη.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας για έλεγχο. Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της 26χρονης 11 γραμμάρια κάνναβης.

Παράλληλα, στον 29χρονο σύντροφό της βρέθηκαν 0,89 γραμμάρια κάνναβης, ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με λάμα 8,5 εκατοστών και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, όπου θα κριθεί η υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη.

