Στην Ευελπίδων οι 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες – Δείτε φωτογραφίες

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί οι 22 συλληφθέντες, για το μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου με τις εικονικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και με τη συνοδεία της Αστυνομίας οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, όπου θα τους ασκηθούν διώξεις.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από τη στιγμή που οι συλληφθέντες βγαίνουν από τη ΓΑΔΑ: