Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για την έκρηξη στα Τρίκαλα – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή διήρκησε τέσσερις ώρες και 45 λεπτά, σε μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Του έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες από την έκρηξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας παρουσιάστηκαν στον κατηγορούμενο βίντεο και φωτογραφικό υλικό από το σημείο της έκρηξης.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από τις εικόνες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη τέτοιου κινδύνου στις εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέφερε πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά του, θέλοντας να δείξει ότι δεν είχε επίγνωση ενδεχόμενης επικινδυνότητας.

«Υπέδειξε συνεργάτες και ευθύνες»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να υπέδειξε συνεργάτες και στελέχη που είχαν ευθύνες για επιμέρους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι εκείνοι υπέγραφαν για σχετικά ζητήματα.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι το θέμα της έντονης οσμής, που εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση, έφτασε σε γνώση του με καθυστέρηση.

Βαρύ κατηγορητήριο για την τραγωδία

Η απόφαση για την προφυλάκισή του σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην ποινική διερεύνηση της τραγωδίας, η οποία προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.