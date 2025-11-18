MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Προφυλακίστηκε ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια – Την Παρασκευή η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ζήτησε και έλαβε ο αδελφός της δολοφονημένης στο μακελειό των Βοριζιων Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδελφών που έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για τις φυλακές, και θείο του 5ου προφυλακισμένου για την ίδια υπόθεση, όλοι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 58χρονος, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Ηρακλείου σήμερα το πρωί, όπου και συνελήφθη. Λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου παρέμεινε για λίγα μόλις λεπτά, ενώ μέχρι την απολογία του θα παραμείνει προφυλακισμένος στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δικηγόρος του κ. Λευτέρης Κάρτσωνας, δήλωσε προβληματισμένος για την εξέλιξη και για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό της αστυνομίας. Μάλιστα υποστήριξε,, πως την ώρα της φονικής συμπλοκής στο κέντρο των Βοριζίων, ο εντολέας του βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες της Μεσσαράς, όπου και κατέθεται για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

