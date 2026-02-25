Πόρισμα-φωτιά για την έκρηξη στη Βιολάντα: Λάθος εγκατάσταση και χρόνια διάβρωση πίσω από τη διαρροή προπανίου

Σημαντικές αποκαλύψεις φέρνει στο φως το πόρισμα για τον διαβρωμένο σωλήνα από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο, οδηγώντας στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έρευνα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρωθεί και ήδη διαβιβάστηκε στις δικαστικές Αρχές.

Εκτεταμένες φθορές σε όλο το μήκος

Το Πολυτεχνείο παρέλαβε τον επίμαχο σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων και, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες ενδελεχούς εξέτασης, κατέληξε σε αναλυτικό πόρισμα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο σωλήνας έφερε πολλαπλές οπές μικρού και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και μέσω μικροσκοπικής ανάλυσης.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η σωλήνωση είχε υποστεί διάβρωση σε πολλά σημεία, γεγονός που τελικά οδήγησε στη διαρροή του εύφλεκτου αερίου.

Λάθος εγκατάσταση χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία

Καθοριστικό στοιχείο του πορίσματος αποτελεί η διαπίστωση ότι ο σωλήνας, αν και κατασκευασμένος από το κατάλληλο υλικό – χάλυβα – είχε εγκατασταθεί με λανθασμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, παραλείψεις που επιτάχυναν τη φθορά του.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η διάβρωση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως. Δεδομένου ότι το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ήταν 2,7 χιλιοστά, η σταδιακή αποδυνάμωση του μετάλλου ήταν αναπόφευκτη.

Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία

Το πόρισμα επισημαίνει ότι η τακτική επιθεώρηση θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, οι υπόγειοι σωλήνες πρέπει να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια. Ένας τέτοιος έλεγχος θα μπορούσε να εντοπίσει εγκαίρως τη διαρροή και να αποτρέψει το δυστύχημα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι επιτόπιοι έλεγχοι και η παρακολούθηση πιθανών μηχανικών επιβαρύνσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος.

Στα χέρια των Αρχών το πόρισμα

Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα. Οι δικαστικές εξελίξεις θεωρούνται πλέον κρίσιμες, καθώς τα συμπεράσματα του Πολυτεχνείου αναμένεται να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για την απόδοση ευθυνών.